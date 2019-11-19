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19 листопада 2019, Київ 19:02
Новини | Події

«Недбале ставлення до служби»: ДБР розслідує пожежу у військовій частині на Львівщині

Через пожежу один військовий загинув, ще один перебуває з опіками у реанімації

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Слідчі Державного бюро розслідувань вивчають обставини пожежі у навчальному центрі однієї з військових частин в Яворівському районі Львівської області, в наслідок якої загинув військовослужбовець, повідомляє пресслужба ДБР.

«Кваліфікація: недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України)», – йдеться в повідомленні.

19 листопада близько 5-ї ранку в одній з військових частин, що дислокуються у селищі Старичі, Яворівського району Львівської області, сталася пожежа – один офіцер загинув, ще один перебуває з опіками у реанімації. За повідомленнями, пожежа сталася у технічному приміщенні у старій будівлі.

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