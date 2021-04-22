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22 квітня 2021, Київ 20:18
Новини | Події

Пожежу у військовій частині розслідують як «недбале ставлення до служби», постраждалих троє – ДБР

Через займання бензовозів троє військовослужбовців зазнали опіків різного ступеня тяжкості

У Державному бюро розслідувань повідомили про початок досудового розслідування через пожежу у військовій частині в Рубіжному на Луганщині. Як зазначили у відомстві, розслідування проводять за статтею про «недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану».

«За попередніми даними, на території військової частини сталося займання бензовозів. Внаслідок пожежі троє військовослужбовців отримали опіки різного ступеня тяжкості, наразі вони отримують медичну допомогу в міській лікарні», – повідомили у ДБР.

Раніше в штабі ООС казали, що постраждав один військовий.

У ДБР зазначили, що наразі тривають першочергові слідчі дії.

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