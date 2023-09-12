Росія: у соцмережах пишуть про звуки вибухів на північному сході Москви. ЗМІ кажуть – загорілося сміття

У Росії на північному сході Москви було чутно звуки вибухів – про це пишуть в соцмережах.

В телеграм-каналі «Обережно, Москва» з посиланням на очевидців повідомляли про звуки вибухів та хмару диму в районі станції метро «Владикіно» на північному сході Москви.

Як повідомляє російська агенція «РИА-Новости» з посиланням на екстрені служби, причина задимлення – сміття спалахнуло на площі 10 квадратних метрів, пожежу ліквідували, постраждалих немає.

Російська столиця Москва, а також території, що межують з Україною – насамперед Білгородська, Брянська та Курська області, – останнім часом регулярно зазнають атак безпілотників, а прикордонні регіони і артилерійських обстрілів. Українська сторона не коментує цих подій.