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У Росії на нафтопереробному заводі сталася пожежа

Компанія «ЛУКОЙЛ» підтвердила факт займання на їхньому підприємстві. Фото ілюстративне

У Росії в Кстовському районі Нижньогородської області сталася пожежа на на нафтопереробному заводі, повідомляє місцева прокуратура.

У прокуратурі кажуть, що на даний час всі обставини з'ясовуються.

Назва підприємства у пресрелізі не уточнюється, проте у компанії «ЛУКОЙЛ» агенції «Інтерфакс» підтвердили факт займання на їхньому підприємстві.

У грудні минулого року у Росії на найбільшому в Східному Сибіру нафтопереробному заводі (АНХК) в Ангарську стався вибух, потім почалася пожежа.

АНХК є головним постачальником палива в Іркутській області, Бурятії та Забайкальському краї. Власником компанії є «Роснефть».

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