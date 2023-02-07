У Росії на нафтопереробному заводі сталася пожежа

У Росії в Кстовському районі Нижньогородської області сталася пожежа на на нафтопереробному заводі, повідомляє місцева прокуратура.



У прокуратурі кажуть, що на даний час всі обставини з'ясовуються.



Назва підприємства у пресрелізі не уточнюється, проте у компанії «ЛУКОЙЛ» агенції «Інтерфакс» підтвердили факт займання на їхньому підприємстві.

У грудні минулого року у Росії на найбільшому в Східному Сибіру нафтопереробному заводі (АНХК) в Ангарську стався вибух, потім почалася пожежа.

АНХК є головним постачальником палива в Іркутській області, Бурятії та Забайкальському краї. Власником компанії є «Роснефть».