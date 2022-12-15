Росія: на нафтопереробному заводі в Сибіру сталися вибух і пожежа, дві людини загинули

У Росії на найбільшому в Східному Сибіру нафтопереробному заводі (АНХК) в Ангарську стався вибух, потім почалася пожежа. Як повідомив проєкт Радіо Свобода «Сибір.Реалії», вибух був такої сили, що його зафіксували сейсмографи.

Пожежа охопила заводську технологічну установку, її площа склала близько 2,5 тисяч квадратних метрів.

Внаслідок пожежі на території Ангарської нафтохімічної компанії загинули двоє людей, ще п’ятеро постраждали, повідомив губернатор Іркутської області РФ Ігор Кобзєв.

За його словами, один постраждалий проходить лікування у стаціонарі, ще четверо – направлені на амбулаторне лікування. Це працівники компанії.

У МНС Росії вже заявили про ліквідацію пожежі.

Кобзєв із посиланням на МНС повідомив, що попередня причина події – загазованість систем технологічної установки. Створено комісію, яка займатиметься з’ясуванням обставин виникнення пожежі.

Попередня пожежа сталася на АНХК 27 листопада. Власником компанії є «Роснефть».

АНХК є головним постачальником палива в Іркутській області, Бурятії та Забайкальському краї. Потужність заводу становить 10,2 мільйона тонн нафти на рік, він випускає понад 260 видів продукції. Це бензини для автомобілів, дизельне паливо, олії, бітуми, паливо для реактивних двигунів, сірчана кислота та інше.

Останнім часом у Росії майже щодня відбуваються великі пожежі різних об’єктах. 12 грудня у місті Балашиха Московської області сталася пожежа на території торговельного центру. Площа займання досягла 10 тисяч квадратних метрів – це майже вся будівля. 9 грудня у Хімках згорів гіпермаркет будівельних матеріалів, вогонь охопив усю площу будівлі 18 тисяч квадратних метрів.