МНС РФ: у центрі Москви спалахнула потужна пожежа на складі, в будівлі є люди

У столиці РФ Москві в неділю, 20 листопада, спалахнула потужна пожежа. Центр міста затягнуло димом, пише видання «РИА Новости».

За інформацією журналістів, пожежа виникла у районі трьох вокзалів у центрі Москви. За даними російських ЗМІ, горить складське приміщення на Комсомольській площі.

У МНС Росії заявили, що присвоїли інциденту другий ступінь складності. Попередньо відомо, що врятували сім осіб. Ймовірно, у будівлі ще є люди. На місце інциденту відправили пожежний потяг.

У мережі зазначають, що у центрі Москви горить квітковий магазин. Росіяни у Telegram-каналах публікують відео, на яких помітний стовп чорного диму. Площа пожежі у центрі Москви становить 2 тис. кв. метрів.

У кінці жовтня спалахнула пожежа на складі з будівельними матеріалами у російському Санкт-Петербурзі. Вогонь охопив 12 тисяч квадратних метрів площі. За повідомленнями рятувальників, покрівля впала на площі 9 тисяч квадратних метрів. За даними російського МНС, ускладнювало гасіння те, що найближчі до складу джерела води – за кілометр-півтора.

19 листопада під Санкт-Петербургом в районі Всеволзька пролунав потужний вибух на газопроводі, після якого спалахнула пожежа.