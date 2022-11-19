Під Санкт-Петербургом пролунав вибух на газопроводі, спалахнула пожежа – влада

Під Санкт-Петербургом в районі Всеволзька 19 листопада пролунав потужний вибух на газопроводі, після якого спалахнула пожежа, йдеться у повідомленні пресслужби Ленінградської області в телеграмі.

За словами свідків, пожежі передував гуркіт, на околицях чути сильний гул. Полум'я видно з відривом десятка кілометрів.

За словами губернатора Дрозденка, вибух стався між населеними пунктами Бернгардівка та Ковальове. Пожежники та рятувальники намагаються пожежу ліквідувати. За словами губернатора, загрози для населення та розповсюдження вогню на житлові масиви немає. Причини вибуху встановлюють.

У кінці жовтня спалахнула пожежа на складі з будівельними матеріалами у російському Санкт-Петербурзі. Вогонь охопив 12 тисяч квадратних метрів площі. За повідомленнями рятувальників, покрівля впала на площі 9 тисяч квадратних метрів. За даними російського МНС, ускладнювало гасіння те, що найближчі до складу джерела води – за кілометр-півтора.