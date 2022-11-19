Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Під Санкт-Петербургом пролунав вибух на газопроводі, спалахнула пожежа – влада

Пожежники гасять пожежу на Новоуренгойському конденсатоочисному заводі (входить до складу «Газпром переробка»), Ямало-Ненецький автономний округ, 5 серпня 2021 року, ілюстративне фото

Під Санкт-Петербургом в районі Всеволзька 19 листопада пролунав потужний вибух на газопроводі, після якого спалахнула пожежа, йдеться у повідомленні пресслужби Ленінградської області в телеграмі.

За словами свідків, пожежі передував гуркіт, на околицях чути сильний гул. Полум'я видно з відривом десятка кілометрів.

За словами губернатора Дрозденка, вибух стався між населеними пунктами Бернгардівка та Ковальове. Пожежники та рятувальники намагаються пожежу ліквідувати. За словами губернатора, загрози для населення та розповсюдження вогню на житлові масиви немає. Причини вибуху встановлюють.

У кінці жовтня спалахнула пожежа на складі з будівельними матеріалами у російському Санкт-Петербурзі. Вогонь охопив 12 тисяч квадратних метрів площі. За повідомленнями рятувальників, покрівля впала на площі 9 тисяч квадратних метрів. За даними російського МНС, ускладнювало гасіння те, що найближчі до складу джерела води – за кілометр-півтора.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG