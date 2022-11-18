У Петербурзі громадянина України оштрафували за напис «Слава Україні!» на фасаді будинку

Пушкінський районний суд російського міста Петербург на 30 тисяч рублів (це понад 15 тисяч гривень) оштрафував 22-річного громадянина України Єгора Казанця за напис «Слава Україні!» на фасаді одного з будинків міста, пише проєкт Радіо Свобода Сєвєр.Реалії з посиланням на адвоката Олександра Вороніна.

Кримінальну справу за частиною 2 статті 214 Кримінального кодексу («вандалізм за мотивами політичної, ідеологічної, расової, національної або релігійної ненависті») порушили у травні 2022 року. За версією слідства, Казанцев, перебуваючи в стані спʼяніння, написав «Слава Україні!» на фасаді будівлі на вулиці Ізборська, 1.

Суд вважав, що обвинувачений використав гасло «як привітання, яке використовувалося націоналістичними військовими формуваннями в Україні, які вели воєнні дії проти Радянської армії у 1917–1920 роках». 16 травня його відправили до СІЗО.

Під час судового процесу, за словами Вороніна, його підзахисний покаявся, оскільки вони погодили позицію про те, що не опиратимуться. Казанець також відшкодував збитки у 1800 рублів власнику будівлі, на якій залишив напис.

Суд зважив на відсутність обтяжливих обставин, призначив Казанцю штраф і звільнив його з-під варти в залі суду. Воронін зазначив, що він «задоволений вироком», хоча «шанси на виправдувальний вирок були б досить високі, навіть якби він не визнав провину». «Який склад злочину у написі «Слава Україні»? Такий же, який і в написі «Слава Росії». Тобто ніякого. Якби не ця спецоперація, звичайно, наслідків таких не було б», – додав він.

Єгор Казанець народився у місті Марганець Дніпропетровської області, яке разом із сусіднім Нікополем після початку повномасштабного вторгнення Росії перебуває в межах досяжності російської артилерії. Нині він живе та працює в Петербурзі. У липні правозахисний проєкт «Підтримка політзеків. Меморіал» визнав його політичним ув'язненим.