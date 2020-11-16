У «Лефортово» відмовили українському консулу у візиті до кримчанина Кашука – рідні

Адміністрація московського слідчого ізолятора «Лефортово» відмовила українському консулу у візиті до засудженого в окупованому Росією Криму Дениса Кашука, оскільки називає його громадянином Росії. Про це правозахисного центру ZMINA повідомила його мати Катерина Кашук, посилаючись на першу заступницю голови МЗС України Еміне Джеппар.
«Таку відповідь з «Лефортово» надіслали три тижні тому. Я б дуже хотіла, щоб український консул домігся зустрічі з Денисом», – сказала вона.
Разом з тим Катерина Кашук закликала владу України надіслати новорічні листівки українцям, які утримуються в Росії з політичних мотивів. За її словами, це могло б змінити ставлення до них у місцях позбавлення волі.
«Мені Микола Карпюк розповів, як колишній президент Петро Порошенко і ексміністр закордонних справ Павло Клімкін прислали йому листівки до Нового року. Хоча ця листівка прийшла із запізненням, все одно навіть сусіди по камері були так здивовані: «Як це так? Тобі сам президент написав?» – переказала Катерина Кашук.
На сайті Управління Федеральної служби виконання покарань по Москві немає інформації про відмову у зустрічі.
Підконтрольний Росії Вірменський міський суд в окупованому Криму засудив до 3 років і 8 місяців позбавлення волі кримчанина Дениса Кашука, обвинуваченого в зберіганні вибухівки.
У грудні 2019 року російські силовики затримали Кашука за підозрою в придбанні і зберіганні зброї. Його дружина каже, що він не виходив на зв’язок з 17 грудня, а в їхньому будинку відбувся обшук.
Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 20 грудня обрав Кашуку запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО до 18 лютого. Сторона захисту оскаржила арешт.
Пізніше стало відомо, що Кашук відмовився від незалежних захисників. Рідні арештованого підтвердили, що Кашук був він змушений це робити заради безпеки близьких.
Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне позбавлення волі.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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