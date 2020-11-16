У «Лефортово» відмовили українському консулу у візиті до кримчанина Кашука – рідні

Адміністрація московського слідчого ізолятора «Лефортово» відмовила українському консулу у візиті до засудженого в окупованому Росією Криму Дениса Кашука, оскільки називає його громадянином Росії. Про це правозахисного центру ZMINA повідомила його мати Катерина Кашук, посилаючись на першу заступницю голови МЗС України Еміне Джеппар.

«Таку відповідь з «Лефортово» надіслали три тижні тому. Я б дуже хотіла, щоб український консул домігся зустрічі з Денисом», – сказала вона.

Разом з тим Катерина Кашук закликала владу України надіслати новорічні листівки українцям, які утримуються в Росії з політичних мотивів. За її словами, це могло б змінити ставлення до них у місцях позбавлення волі.

«Мені Микола Карпюк розповів, як колишній президент Петро Порошенко і ексміністр закордонних справ Павло Клімкін прислали йому листівки до Нового року. Хоча ця листівка прийшла із запізненням, все одно навіть сусіди по камері були так здивовані: «Як це так? Тобі сам президент написав?» – переказала Катерина Кашук.

На сайті Управління Федеральної служби виконання покарань по Москві немає інформації про відмову у зустрічі.

Підконтрольний Росії Вірменський міський суд в окупованому Криму засудив до 3 років і 8 місяців позбавлення волі кримчанина Дениса Кашука, обвинуваченого в зберіганні вибухівки.

У грудні 2019 року російські силовики затримали Кашука за підозрою в придбанні і зберіганні зброї. Його дружина каже, що він не виходив на зв’язок з 17 грудня, а в їхньому будинку відбувся обшук.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 20 грудня обрав Кашуку запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО до 18 лютого. Сторона захисту оскаржила арешт.

Пізніше стало відомо, що Кашук відмовився від незалежних захисників. Рідні арештованого підтвердили, що Кашук був він змушений це робити заради безпеки близьких.

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне позбавлення волі.