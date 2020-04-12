Підконтрольний Росії Армянський міський суд визнав винним у зберіганні та збуті зброї підприємця з Сімферополя Дениса Кашука. Він вирішив не оскаржувати вирок і має намір відбувати покарання. Але його рідні стверджують, що Денис Кашук пішов на такий крок під тиском російських силовиків.

Співробітники ФСБ затримали Дениса Кашука в Сімферополі торік наприкінці грудня зі звинуваченням у незаконному придбанні та зберіганні зброї. За словами його дружини, він пішов вранці на роботу і перестав виходити на зв'язок, а наступного дня до них додому прийшли з обшуком оперативники ФСБ, які вилучили техніку та документи. І тоді рідні довідалися, що Денис Кашук ‒ фігурант кримінальної справи. Чому він опинився в полі зору російських силовиків, рідні не знають.

Кашук народився і все життя живе у Криму. Політолог за освітою, до арешту він займався в Сімферополі рекламною діяльністю: надавав послуги виготовлення та розміщення зовнішньої реклами, реклами у транспорті, а також виготовлення рекламних сувенірів. Разом із дружиною виховував дворічного сина. Політичних поглядів не озвучував, до оточення кримських активістів стосунку не має.

«Ситуація викликає сумніви»

Спочатку йому інкримінували дві статті Кримінального кодексу Росії: 222 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання або носіння зброї, її основних частин) і 222.1 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв). Але згодом додали ще одну ‒ ч.1 ст. 226.1 Кримінального кодексу Росії (контрабанда вибухових речовин).

Слідство у справі Дениса Кашука тривало менше чотирьох місяців. Увесь цей час він перебував у Сімферопольському СІЗО. Денису Кашуку кілька разів змінювали адвокатів. Це пов'язане з тим, що він відмовився від незалежних захисників, яких наймала його сім'я. У результаті його захисником був призначений адвокат Сергій Легостов.

Сам Денис Кашук упродовж усього слідства та судових розглядів відмовлявся від публічних коментарів і побажав, щоб суд у його справі відбувався в закритому режимі. Однак його колишні адвокати говорять, що після затримання він «перебував у дуже важкому психологічному стані», і не виключають застосування до нього фізичної сили та морального тиску.

Він постійно, як мантру, повторював: «У мене все добре, мене не чіпали»

«Він постійно, як мантру, повторював: «У мене все добре, мене не чіпали». У нас є всі підстави вважати, що він перебуває в украй важкому психологічному стані. Чим це викликане, я зараз сказати не можу. Але ситуація, яка склалася з ним, та його поведінка в суді як мінімум викликають серйозні сумніви і занепокоєння», ‒ розповідав після спілкування з ним адвокат Назім Шейхмамбетов.

Рідні Дениса Кашука теж говорять, що він «послідовно обмовляв себе і робив беззахисним».

«Милосердний вирок»

У результаті підконтрольний Росії Армянський міський суд 6 квітня визнав Дениса Кашука винним за двома статтями: ч.2 ст. 222.1 і ч.1 ст. 226.1 Кримінального кодексу Росії. Йому призначене покарання у вигляді трьох років і восьми місяців колонії загального режиму. Вирок поки не набув чинності, але кримчанин не має наміру його оскаржувати, повідомив його адвокат Сергій Легостов.

Денис Кашук визнав провину через низку обставин. Але говорити про це я не можу на прохання мого підзахисного

«Тут не йдеться про угоду зі слідством. Був оголошений особливий порядок розгляду справи в суді. Денис Кашук визнав провину через низку обставин. Але говорити про це я не можу на прохання мого підзахисного», ‒ повідомив він Крим.Реалії.

Оскаржувати свій вирок Денис Кашук теж не буде, повідомив адвокат.

«Три роки і вісім місяців ‒ це дуже милосердний вирок за трьома складами злочину, в яких звинувачують нашого підзахисного. Попередньо сторона захисту не має наміру подавати апеляційну скаргу. Сам Денис, на мій погляд, сприйняв вирок задовільно, наскільки це можливо в цій ситуації. Почуває він себе також задовільно», ‒ сказав Сергій Легостов.

Суддя та її кримський шлях

Рішення у справі Дениса Кашука ухвалила суддя Лариса Лихачова. До 2014 року вона працювала суддею Армянського міського суду.

У 2014 році перейшла на службу Росії, і того ж року президент Росії Володимир Путін призначив її очільницею цього суду.

У 2015 році суддя розглядала «справу 3 травня». Зокрема, судила кримськотатарських активістів Мусу Абкерімова та Едема Ебулісова. Першому вона призначила умовний термін, а другого оштрафувала на 40 тисяч рублів.

Згодом у Кримській правозахисній групі її назвали одним із рекордсменів за кількістю вироків у кримінальних справах, ухвалених за участь кримських активістів у мирних зібраннях із квітня 2014 до вересня 2018 року.

У 2017 році Лариса Лихачова претендувала на посаду судді підконтрольного Росії Верховного суду Криму, проте в підсумку залишилася керувати Армянським судом.

У 2016 році Верховна Рада України за поданням Вищої ради правосуддя України звільнила Ларису Лихачову та ще майже дві сотні кримських суддів за порушення присяги судді.

«Вирок ‒ не причина припинити переслідування»

Вирок Денису Кашуку не визнають його рідні. Однак не всі згодні говорити про це публічно.

Денис визнав свою провину, але розумію, що за цим стоїть страх за рідних і бажання їх захистити

«Я цей вирок не визнаю. З грудня минулого року (з моменту затримання Дениса Кашука ‒ ред.) ми маємо мінімум інформації про справу Дениса. Незалежні адвокати були допущені до справи, коли слідство вже закінчилося, фактично на стадії суду. Я розумію, що Денис визнав свою провину, але розумію, що за цим стоїть страх за рідних і бажання їх захистити. У Криму в нього залишаються дружина та маленький син», ‒ сказала Крим.Реалії двоюрідна сестра Дениса Кашука, українська журналістка Олена Гусейнова.

Вона хвилюється, що тиск на брата може продовжитися і після вироку: «Я розумію, що три роки і вісім місяців можна трактувати як «гуманний» вирок. Однак йдеться про майже чотири роки безцінного людського життя, які забирає каральна система, мімікруючи під правосуддя. Також, спираючись на свої відчуття й аналізуючи ситуацію, я припускаю, що небезпеки, які змусили Дениса свідчити проти себе, нікуди не подінуться. Оголошений вирок ‒ це не причина для підконтрольних Кремлю кримських силових структур припинити тиск на нього».

Залякування обвинувачених і примушування їх відмовитися від захисту ‒ це звичайна практика

У Кримській правозахисній групі справу Дениса Кашука теж вважають політично мотивованою. «У нас є підстави вважати його справу політичною. І тому, що Денис Кашук відмовився від захисту та оскарження вироку, і з підстав самої кримінальної справи. Залякування обвинувачених і примушування їх відмовитися від захисту ‒ це звичайна практика, Кримська правозахисна група це фіксує в більшості справ, особливо так званих «диверсійних» і «шпигунських». Серед порушень також тортури та інші незаконні методи ведення слідства, включаючи фальсифікацію доказів», ‒ сказала Крим.Реалії координатор КПГ Ольга Скрипник.

Політичною назвали справу Дениса Кашука і в Харківській правозахисній групі. На сайті організації повідомили, що переслідування Дениса Кашука «практично ідентичне вирокам» щодо Олексія Стогнія та Гліба Шаблія, раніше засуджених у Криму у справі «українських диверсантів». Олексій Стогній на початку цього року вийшов на свободу, а Гліб Шаблій продовжує відбувати покарання в російській в'язниці.

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