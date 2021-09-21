Засуджений у Білорусі українець оскаржуватиме вирок – Денісова

Громадянин України Михайло Ференць подаватиме апеляцію на вирок білоруського суду, повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона вказала на те, що суд у Мінську виніс рішення попри «відсутність достатніх доказів».

«Також, всупереч вимогам міжнародного права, сім місяців, які українець вже відбув у білоруському СІЗО, не були зараховані у загальний строк покарання. Свою провину Михайло Ференц не визнає та через адвоката планує подавати апеляцію», – зазначила омбудсмен.

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Денісова звернулася до посла України в Білорусі Ігоря Кизима з проханням відвідати Ференця та взяти участь у судових засіданнях для забезпечення його процесуальних прав.

«Вважаю вирок українцю незаконним та вимагаю негайно звільнити Михайла Ференца, якого відомий білоруський правозахисний центр «Вясна» визнав політв’язнем», – додала вона.

У Білорусі 20 вересня суд засудив до трьох років ув’язнення громадянина України Михайла Ференця. Його звинуватили в «участі в діях, що грубо порушують громадський порядок» та «організації осквернення будівель та пошкодження майна».

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Йдеться про участь українця в трьох маршах минулого року, а також в організації розміщення протестних написів та малюнків на будівлях шляхом адміністрування телеграм-каналу «Хоробрі люди».

Ференець у суді провину не визнав і відмовився свідчити, а в заключній заяві розповів про психологічне та фізичне насильство з боку сил безпеки Білорусі.

У МЗС України, коментуючи вирок, наголосили, що доказів провини громадянина України у суді наведено не було.