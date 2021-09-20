У Білорусі українця засудили до 3 років ув’язнення, МЗС України назвало вирок «протиправним»

У Білорусі 20 вересня суд засудив до 3 років ув’язнення громадянина України Михайла Ференця. Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, Ференець відбуватиме покарання у колонії суворого режиму.

За інформацією правозахисного центру «Весна», Ференця засудили за двома статтями Кримінального кодексу Білорусі: частина 1 статті 342 (участь у діях, що грубо порушують громадський порядок) та частина 4 статті 16 і частина 4 статті 341 (організація осквернення будівель та пошкодження майна). Українця звинуватили в участі у трьох маршах минулого року, а також в організації розміщення протестних написів та малюнків на будівлях шляхом адміністрування телеграм-каналу «Хоробрі люди».

Уродженця Донецька, який прожив у Білорусі майже 10 років, затримали 16 вересня минулого року. Понад шість місяців він провів в ізоляторі, очікуючи депортації, однак пізніше йому висунули звинувачення та перевели до мінського СІЗО-1.

Ференець у суді провину не визнав і відмовився свідчити, а в заключній заяві розповів про психологічне та фізичне насильство з боку сил безпеки Білорусі.

У МЗС України, коментуючи вирок, наголосили, що доказів провини громадянина України у суді наведено не було.

«Вважаємо справу Михайла Ференця політично мотивованою, а вирок несправедливим та протиправним. Бездоказове звинувачення та неправове засудження громадянина України є черговими проявами антиукраїнських дій Мінська. Справа Михайла Ференця – це черговий приклад білоруського «правосуддя», внаслідок якого за ґратами опинились десятки і сотні місцевих журналістів і правозахисників, громадських активістів, програмістів, студентів та пересічних громадян Білорусі», – мовиться у повідомленні.

У міністерстві закликали владу Білорусі негайно звільнити Ференця та інших політичних в’язнів.