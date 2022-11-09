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У Севастополі знову чути вибухи, Развожаєв заявив про навчання Чорноморського флоту РФ

Напередодні підконтрольний російській владі голова міста також пояснив гучні звуки у Севастополі «плановими навчаннями мобілізованих»

У Севастополі в окупованому Росією Криму знову чутно звуки вибухів, повідомив у своєму телеграм-каналі підконтрольний російській владі голова міста Михайло Развожаєв.

«Бачу ваші повідомлення про гучні звуки. Наш Чорноморський флот проводить навчання в акваторії. Крім цього, як і вчора, у наших мобілізованих на полігонах продовжуються навчання, йдуть стрільби», – повідомив Развожаєв.

Напередодні він також пояснив гучні звуки у місті «плановими навчаннями мобілізованих». Развожаєв уточнив, що «навчання солдатів триватиме ще кілька днів».

Крім того, у Севастополі 8 листопада фактична влада заявила про роботу ППО.

Починаючи із серпня, у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» і «роботою ППО». На тлі повідомлень про вибухи у Севастополі почали перевіряти укриття.

У ніч на 27 жовтня безпілотник атакував Севастопольську (Балаклавську) ТЕС, через що спалахнув один із трансформаторів.

Вночі та вранці 29 жовтня у Севастополі було чути звуки вибухів, артилерійських залпів і стрілянини з вогнепальної зброї. Пізніше призначена Росією влада міста і Міноборони РФ заявили про «терористичну атаку» на Чорноморський флот Росії.

У російському оборонному відомстві заявили, що атаку здійснили українські військові, яких нібито готували спеціалісти британських ВМС.

У Міністерстві оборони Британії назвали це «вигаданою історією».

Українська влада офіційно не визнала причетність до вибухів у Севастопольській бухті. Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк припустила, що причиною вибухів у Севастополі могли стати «невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони».

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