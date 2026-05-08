Лісова пожежа у Чорнобильській зоні охопила понад 1100 га – ДСНС

На Київщині у Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація масштабної лісової пожежі, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.



Орієнтовна площа пожежі вже становить понад 1100 га.



У ДСНС зазначають, що через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву.

Рятувальники додають, що ситуація ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території, що суттєво обмежує можливість проведення робіт із гасіння. Зокрема, у частині лісових кварталів роботи тимчасово не проводяться через загрозу вибухонебезпечних предметів.

Про пожежі у зоні відчуження повідомляється регулярно.

За даними ДСНС, за перші 4 місяці 2026 року в Україні виникло понад 11 тисяч пожеж в екосистемах.