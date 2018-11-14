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14 Листопад 2018, Київ 10:59
Новини | Міжнародні

Пожежі в Каліфорнії: влада повідомляє про 48 загиблих

Нинішні пожежі, які тривають вже тиждень, призвели до найбільшої кількості жертв за всю історію Каліфорнії

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Жертвами лісових пожеж на півночі американського штату Каліфорнія стали вже щонайменше 48 людей, повідомляє місцева влада.

Реальне число загиблих може виявитися ще вищим, бо десятки людей вважають зниклими безвісти. Майже всі тіла загиблих виявили в районі міста Парадайз.

Нинішні пожежі, які тривають вже тиждень, призвели до найбільшої кількості жертв за всю історію Каліфорнії.

Від пожеж у Каліфорнії загинула щонайменше 31 людина – відео
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Від пожеж у Каліфорнії загинула щонайменше 31 людина – відео

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Влада штату повідомляє, що 150 тисяч жителів були змушені залишити свої будинки в умовах сильного вітру і посухи, які сприяли поширенню вогню, що випалив понад тисячу квадратних кілометрів лісів, житлових і ділових районів.

Напередодні місцева влада припустила, що на гасіння вогню може знадобитися три тижні. 12 листопада президент США Дональд Трамп оголосив Каліфорнію зоною стихійного лиха.

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