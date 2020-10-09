Під час гасіння пожежі на Луганщині на вибухівці підірвався автомобіль – троє людей постраждали

У селі Болотене Станично-Луганського району Луганщини вранці 9 жовтня на вибуховому пристрої підірвався пожежний автомобіль, унаслідок чого травмовані роє людей, повідомила Станично-Луганська райдержадміністрація.

«9 жовтня о 9:50 під час гасіння пожежі в районі с. Болотене Станично-Луганського району на вибуховому пристрої стався підрив пожежного автомобіля», – йдеться в повідомленні.

За даними адміністрації, травмувань зазнали водій пожежного автомобіля 1985 року народження, майстер лісу Станично-Луганського лісництва 1978 року народження та співробітник ДСНС.

Повідомляється, що потерпілі госпіталізовані, пожежний автомобіль ремонту не підлягає.

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Станично-Луганський район опинився в епіцентрі пожеж, які виникли у регіоні 30 вересня-1 жовтня.