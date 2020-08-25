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25 серпня 2020, Київ 07:58
Новини | Суспільство

Синоптики попередили про високу ймовірність виникнення пожеж у низці регіонів

Рятувальники кажуть, що кількість лісових пожеж у першому півріччі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла втричі

В Укргідрометцентрі повідомили, що в низці регіонів України 25 серпня є високою загроза виникнення пожеж на відкритих територіях.

«25 серпня в Україні, крім більшості західних, Житомирської, Сумської та Полтавської областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться в повідомленні.

Напередодні синоптики також попереджали про дощі і грози у вівторок у більшості західних, північних та центральних областей. Негоду оцінювали у перший або жовтий рівень небезпечності.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, у лісовому фонді країни кількість пожеж у порівнянні із минулим роком збільшилася втричі, а площа – у 40 разів.

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