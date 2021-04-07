Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
07 квітня 2021, Київ 12:37
Новини | Події

270 пожеж і 184 га вигорілого сухостою – ДСНС про охоплені вогнем минулої доби відкриті території

За спалювання сухої трави та листя законом передбачений шраф до 153 тисяч гривень, а за підпал з тяжкими наслідками для природи може загрожувати 5 років в’язниці

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що упродовж минулої доби на відкритих територіях країни сталося 270 пожеж, вигоріло понад 184 гектарів сухої рослинності.

«В Україні розпочався пожежонебезпечний період. У цей час унаслідок необережного поводження з вогнем, або ж зумисного підпалу сухостою, можуть бути знищені гектари природних екосистем, а разом з тим – тварини та птахи, які там мешкають. Якщо ж для людей це не вагомий аргумент (як показує практика), варто задуматися про безпеку власних садиб, а також своє життя та здоров’я. Адже нерідко вогонь із сухостою перекидається на житлові будинки та господарчі споруди, більше того, навіть самі палії стають жертвами зумисно спровокованого полум’я», – вказують рятувальники.

У ДСНС зазначили, що напередодні гасили пожежі на відкритих територіях у Запорізькій та Миколаївсьуій областях.

Читайте також: Пожежі почастішали – ДСНС про початок сезону забороненого спалювання сміття

У відомстві нагадують: за спалювання сухої трави та листя законом передбачений штраф до 153 тисяч гривень, а за підпал з тяжкими наслідками для природи може загрожувати 5 років в’язниці.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG