ДСНС попереджає про пожежну небезпеку в Києві та області

Небезпека пожеж у Києві та області залишається значною, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій. Такі дані рятувальники наводять попри те, що спека в Києві дещо знизилася 22 серпня – 24-26 градусів за Цельсієм порівняно з близько 30-ти напередодні.

«22 серпня у Києві висока (4 класу), а по області надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», – йдеться в повідомлені.

Водночас Укргідрометцентр наводить дані, за якими висока ймовірність пожеж спостерігається майже в усіх регіонах України за винятком Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей.

Надзвичайно високий рівень небезпеки в Черкаській та Харківській областях.

Синоптики не прогнозують опадів, окрім дощу в Харківській, Сумській та Чернігівській областей.