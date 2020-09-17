Пожежу на військовому полігоні на Київщині локалізували

Пожежу на військовому полігоні у Дівичках, що на Київщині, вдалося локалізувати. Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.

«Завдяки спільним діям та оперативному реагуванню військовослужбовців пожежу локалізовано в найкоротші терміни. До гасіння були залучені військовослужбовці військової частини А2399, ДСНС, Національної гвардії та лісники», – мовиться у повідомленні.

Пожежа виникла близько 14:00 17 вересня. До ліквідації вогню залучили 120 військових та три одиниці пожежної техніки. Про причини виникнення вогню військові не повідомили.