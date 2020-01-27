МВС: пожежу в Мінкульті загасили, врятували 4 людей

Рятувальники завершили гасіння пожежі в адміністративній будівлі, яка належить Міністерству культури, молоді та спорту, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

«Пожежу в адміністративній будівлі Міністерства культури України ліквідовано, врятовано 4 людини», – ідеться в повідомленні МВС у фейсбуці.

Повідомлення про пожежу в триповерховій адміністративній будівлі на вул. Івана Франка, 19 у Києві надійшло до рятувальників о 10:14, повідомляє Головне управління ДСНС у столиці. Пожежа виникла в підвалі в приміщенні архіву, через сильне задимлення відбулася евакуація людей.

Для ліквідації пожежі були використані 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України у Києві та 41 рятувальник.