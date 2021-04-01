Російський ведучий Познер залишив Грузію після протестів через його приїзд

Російський журналіст і телеведучий Володимир Познер 1 квітня полетів із Тбілісі після стихійної акції протесту, яка пройшла біля готелю, де він зупинився.

Акція почалася ввечері 31 березня в центрі Тбілісі. Біля будівлі готелю сталися сутички між співробітниками поліції і демонстрантами. Протестувальникам вдалося вимкнути подачу електроенергії в будівлю. Поліція «живим щитом» стримувала учасників акції, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Прихильники опозиції вимагали від влади видворити Володимира Познера з Грузії, тому що він, за їхніми словами, не визнає територіальну цілісність країни.

У 2010 році, коментуючи війну 2008 року, він заявляв, що Грузія «назавжди втратила» Абхазію – сепаратистський регіон, який Росія визнала «незалежною державою».

«Я прилетів не про політику говорити, а відзначити свій день народження», – заявив журналіст в аеропорту Тбілісі. 1 квітня йому виповнилося 87 років.

За інформацією «Еха Кавказу», Познер прилетів із Москви в супроводі приблизно 50 осіб. Вони були оштрафовані за порушення обмежень, запроваджених владою Грузії через коронавірусну інфекцію.

Раніше Познер заявляв, що планував залишитися в Тбілісі до 3 квітня.