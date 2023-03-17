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Влада Житомирщини попереджає про роботу ППО, на Дніпропетровщині повідомили про вибухи

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про роботу ППО в регіоні

У Новомосковську на Дніпропетровщині пролунали вибухи, повідомив міський голова Сергій Резнік.

«Вибухи в місті. Не розповсюджуйте інформацію про місце вибухів та не публікуйте зйомки. Надзвичайники працюють над усуненням наслідків атак», – написав він у телеграмі.

У соцмережах пишуть про звуки вибуху в Дніпрі, влада наразі це не коментувала.

Також голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про роботу ППО в регіоні.

Нині повітряна тривога оголошена у Києві, Київській, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

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