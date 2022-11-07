Біля Кременчука чутно звуки, схожі на вибухи – мер

На Полтавщині біля Кременчука чутно звуки, схожі на вибухи, повідомив мер міста Віталій Малецький.



«В районі Кременчука було чути звуки, схожі на вибухи. Очікуємо офіційну інформацію від ОВА», – написав він у телеграмі.



Перед цим у Полтавській та низці інших областей була оголошена повітряна тривога.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.