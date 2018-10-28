Чехія військовим парадом святкує 100 років державності

У столиці Чехії Празі понад дві тисячі військових та 200 одиниць техніки 28 жовтня взяли участь у святковому параді з нагоди святкувань 100-річчя чехословацької, а потім чеської державності. Він став одним із наймасштабніших, що проводились у Чехії за останні роки.

В урочистостях узяли участь підрозділи чеської армії та поліції. Окрім бронетранспортерів та танків, у параді взяла участь і військова авіація – винищувачі та гелікоптери.

Попри дощ, подивитись на парад прийшли тисячі пражан. У руках багато хто тримав прапори Чехії, дехто чіпляв на власний одяг стрічки з чеським триколором. Після годинного параду усі охочі змогли детальніше роздивитись військову техніку, яка брала участь у параді.

За парадом із трибуни спостерігали президент Чехії Мілош Земан та його словацький колега Андрей Кіска. «Ми демонструємо міць чеської армії, одним із головним завдань якої сьогодні є захист від міжнародного тероризму», – заявив перед початком параду Земан.

Напередодні святкувань Прагу відвідали президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Анґела Меркель.

Окрім військового параду, в Празі заплановано чимало інших заходів. У центрі міста відбуваються ярмарки та святкові концерти. А більшість музеїв та частина державних установ столиці Чехії проводять дні відкритих дверей. Також після тривалої реконструкції урочисто відкрили Національний музей на Вацлавській площі у центрі Праги.

28 жовтня 1918 року на цій же площі була офіційно проголошена незалежність Чехословаччини. Першим президентом країни був Томаш Ґарріґ Масарик.

«Гадаю, що ідея незалежності країни жила з чехами протягом усіх цих 100 років. Цій країні як незалежному об’єктові не завжди було легко. Чехословаччина – це був відносно складний і тяжкий багатонаціональний проект, який у 1930-х роках мав навколо себе особливо авторитарні режими. Зрештою, Чехословаччина за це заплатила втратою своєї незалежності і руйнацією країни після нападу нацистів. Потім незалежність була знову втрачена на понад 40 років, тому що завдяки комуністам Чехословаччина стала сателітом Москви», – сказав Радіо Свобода відомий чеський політолог Їржі Пеге.

Урочисті святкування закінчаться святковим салютом на річці Влтаві у центрі Праги.

Незалежна чехословацька держава виникла 1918 року внаслідок розпаду Австрійсько-Угорської Монархії. В період між двома світовими війнами до її складу входила й нинішня Закарпатська область України під назвою «Підкарпатська Русь». Після занепаду влади комуністів країна поділилася 1993 року на незалежні Чехію і Словаччину. Сучасна Чехія вважає себе продовжувачем не тільки чеської державності, починаючи з 9–10-го століть, а й також спільної зі словаками чехословацької держави.