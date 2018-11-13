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14 Листопад 2018, Київ 00:49
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У Празі святкують соту річницю Чеської державності історичною виставкою – відео

У Празі святкують соту річницю Чеської державності історичною виставкою – відео
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Перехід від демократії до тоталітаризму може статися дуже швидко – це одна з основних ідей історичної виставки «Пам’ять народу», що відкрилась у Празі до святкувань 100 річниці Чеської державності. Вона розповідає про окупаційні режими на території Чехословаччини у ХХ столітті. Мова, зокрема, про репресованих жертв нацистського та радянського режимів, під якими країна знаходилась з 39-го по 89-й рік. Серед тисяч репресованих за ці роки у Чехословаччині дисидентів були і українці.

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