Звільнений військовий Аушев повернувся до родини на окуповану територію – ЗСУ

Сухопутні війська Збройних сил України підтвердили повідомлення російських ЗМІ про виїзд на окуповану територію старшого прапорщика запасу Юрія Аушева, який нібито передав бойовикам «тисячі закритих документів ЗСУ».

«Факт повернення до своєї сім’ї підтверджується. Старший прапорщик запасу Юрій Аушев проходив службу у Донецькому обласному військовому комісаріаті з 2004 року та був звільнений з лав Збройних сил України в запас 26 грудня 2018 року. На даний час вивчається обсяг інформації, пов’язаною з державною таємницею (службовою інформацією), до якої був допущений старший прапорщик Юрій Аушев», – ідеться в повідомленні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.