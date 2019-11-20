Прапори бойовиків треба прибрати найближчим часом – Зеленський у Станиці Луганській

Так звані прапори, які російські гібридні сили тримають на одному боці мосту у Станиці Луганській, мають бути прибрані найближчим часом, заявив президент Володимир Зеленський.

«Скажу чесно, коли ми підійшли, ми побачили зайві прапори. Вони жодного відношення до України не мають», – сказав Зеленський. Він назвав зняття цих прапорів наступним завданням.

«Думаю, найближчим часом наше завдання, щоб ці прапори тут прибрати, – зазначив президент, перебуваючи в Станиці Луганській. – Щоб усі пам’ятали, що ми всі українці, і у нас один прапор».

20 листопада президент Зеленський у Станиці Луганській оглядав відновлений міст. Конструкція вже добудована, але поки що не відкрита для проходу. Зеленський зазначив, що це станеться протягом двох днів.