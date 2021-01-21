Громадянину, який «працевлаштовував» до Офісу президента, обрали запобіжний захід – ОГП

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 2,8 мільйона гривень громадянину, який займався «працевлаштуванням» до Офісу президента України, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За повідомленням, його підозрюють у замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

«Нагадаємо, громадянина було затримано 19 січня 2021 року під час одержання 100 тисяч доларів США – першої частини коштів від суми у 200 тисяч доларів США. Він запевнив потерпілого, що за такі гроші нібито зможе допомогти працевлаштуватися до Офісу президента України», – йдеться в повідомленні.

Після затримання чоловікові повідомили про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, повідомили в ОГП.

Досудове розслідування триває. Імені затриманого в Офісі генпрокурора не називають.

19 січня Служба безпеки України повідомила, що спільно з Державним бюро розслідувань викрила злочинне угруповання, яке спеціалізувалось на шахрайських діях під час працевлаштування на керівні посади, зокрема у Офіс президента та Кабінет міністрів України.