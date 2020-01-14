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14 січня 2020, Київ 22:03
Новини | Політика

12,8 млн із 28,5 млн працездатних громадян в Україні працюють легально – Милованов

«Половина з нас працює за кордоном або нелегально», – сказав Тимофій Милованов

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12,8 мільйона зі 28,5 мільйона працездатних громадян України працюють легально, повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов.

«Половина з нас працює за кордоном або нелегально», – сказав він.

Міністр також заявив, що метою уряду є зменшення безробіття до 5%.

Також, за словами Милованова, метою уряду є скорочення терміну пошуку роботи до двох місяців, зараз цей термін складає 3,5 місяця.

Наприкінці грудня Кабінет міністрів вніс до парламенту законопроєкт «Про працю», який, за даними уряду, передбачає розширення соціальних прав працівників, збільшення кількості легальних робочих місць, підвищення доходів працівників по всій Україні.

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