Чверть українців кажуть про погіршення ситуації з правами і вважають ефективним захищати їх через ЗМІ – опитування

Кожен четвертий українець (25,8% опитаних) вважає, що за останній рік ситуація із забезпеченням в Україні прав людини та основоположних свобод погіршилася. Про це свідчать дані соціологічного дослідження фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Згідно з результатами дослідження, 83,9% респондентів заявили, що найбільш важливою цінністю для прав людини є свобода, 72,5% – справедливість, 63,5% – безпека, 60,4% – гідність, 56,8% – відповідальність, 56,5% – рівність, 53,2% – вільний розвиток особистості, 48,1% – законослухняність, 48% – порядок і 46,5% – матеріальне забезпечення.

Серед найбільш важливих прав людини (80,2%) респондентів обрали право на життя.

Водночас 23,3% опитаних вважають звернення до засобів масової інформації найбільш ефективним способом захисту прав людини в Україні.

Крім того 20,9% висловивлися за те, що захищати свої права треба через звернення до суду, 19,6% – звернення до Європейського суду з прав людини, 16% – звернення до родичів і пошук потрібних знайомств, 15,4% – звернення до поліції, 14,3% – звернення до прокуратури, 13,1% – звернення до міжнародних організацій, 12,8% – звернення до адвокатів, 3,7% – вирішувати все власними силами, зокрема із застосуванням зброї, якщо необхідно, а 21,5% вважають, що взагалі немає способів захистити свої права.

На запитання, чи були ситуації, коли права респондентів чи їхніх близьких порушували, 8,8% відповіли, що їх порушують постійно, 20% – порушення іноді відбуваються, 19% – порушення відбуваються епізодично (1-2 рази), 35,9% – порушень не відбувалося.

Водночас лише 19,3% опитаних заявили, що намагалися в разі порушення прав захищати їх, і в більшості випадків це їм вдавалося.

Дослідження тривало з 6 до 19 жовтня в усіх областях України, крім непідконтрольних уряду територій. Загалом соціологи через особисті інтерв’ю опитали 2002 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%. Опитування проводив Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва у співпраці з Центром про права людини ZMINA за підтримки Програми розвитку ООН в Україні.

10 грудня у світі відзначають День прав людини.