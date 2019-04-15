Представник бізнесу США похвалив і розкритикував українську владу на зустрічі з Порошенком

Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер позитивно оцінив перебіг реформ в Україні та водночас розкритикував чинну владу за перешкоди у веденні бізнесу, які залишаються і донині. Такі заяви Гундер зробив 15 квітня під час зустрічі президента України та кандидата на цю посаду Петра Порошенка та прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з представниками українського та іноземного бізнесу.

«Щодня ми зустрічаємося з представниками бізнесу, і щоразу чуємо, наскільки важливими є для України прямі іноземні інвестиції. Вони є рушієм економіки та основою для сталого економічного зростання. Я багато подорожую Україною й на власні очі бачу, як бізнес розвивається… 74% компаній, які входять до Американської торговельної палати в Україні, прогнозують зростання свого бізнесу в Україні цього року, згідно з даними нашого опитування. З часів Революції гідності було проведено більше реформ, ніж за весь час незалежності України», – визнав Гундер.

Він додав, що ці результати стали можливими завдяки успішному діалогу між владою та бізнесом в Україні упродовж останніх п’яти років. При цьому він наголосив, що головним гальмом бля бізнесу в Україні й до Революції гідності, й після неї, була і залишається корупція.

«Ще у 2015 році в торговельній палаті США (навпроти Білого дому) відбувся перший американсько-український бізнес-форум. Американські інвестори та партнери дали чіткий сигнал, що найважливішим для української економіки є негайне викорінення корупції», – нагадав представник американського бізнесу.

У цьому контексті Андрій Гундер нагадує, що кілька великих бізнес-гравців, серед яких компанії Shell ta Chevron, пішли з українського ринку, зокрема і через корупцію, і навіть нині судяться з державою Україна. За словами Гундера, це є негативним прикладом для решти інвесторів.

Президент України та кандидат на цю посаду Петро Порошенко на цій зустрічі з представниками бізнесу заявив, що в разі переобрання «гарантує збереження спрощеної системи оподаткування для малого бізнесу».

21 квітня відбудеться другий тур виборів президента України, в якому змагатимуться шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.