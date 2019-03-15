Оголошені імена претендентів на премію Франка, роботи з Росії не допустили

Міжнародний фонд Івана Франка 15 березня оголосив претендентів на здобуття міжнародної премії імені Франка, якою відзначають науковців у галузі соціально-гуманітарних наук й україністики.

За повідомленням, у 2019 році було подано 27 наукових робіт. За перемогу змагатимуться вчені з України, Канади, Італії, Польщі й Сербії. В умовах російської агресії до участі у конкурсі не допускалися наукові роботи з Росії, уточнили у фонді.

Наукові роботи, подані на здобуття премії, охоплюють 13 наукових дисциплін: історія, україністика, мовознавство, філософія, літературознавство, етнографія, ономастика, мистецтвознавство, фольклористика, культурологія, педагогіка, політична економіка, право.

Монографії написані п’ятьма мовами: українською, англійською, польською, сербською і російською.

Імена лауреатів міжнародної премії імені Івана Франка оголосять 23 червня у Відні (Австрія). Нагородження відбуватиметься на батьківщині Франка – у Дрогобичі – в день його народження – 27 серпня.

Міжнародна премія імені Івана Франка присуджується у двох номінаціях: «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» і «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук».

Лауреати премії нагороджують грошовою винагородою і золотим знаком.

Лауреатами премії були: у 2016 році – верховний архієпископ-емерит Української греко-католицької церкви, кардинал Католицької церкви – Любомир Гузар; у 2017 році у номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» лауреатом став професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціації україністів – Міхаель Мозер, а в номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук» нагороду здобув академік, почесний професор Львівського національного університету імені Івана Франка – Олег Шаблій.

У 2018 році у номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» лауреатом стала професор Українського католицького університету (Львів) і Українського вільного університету (Мюнхен) Ярослава Мельник, а у номінації «За вагомі досягнення у галузі соціально-гуманітарних наук» переміг Йоганнес Ремі – помічник професора Колумбійського університету (США).