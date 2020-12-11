Дві українські правозахисниці отримали премію МЗС Нідерландів

Дві українські правозахисниці Тетяна Печончик і Марта Чумало отримали премію «Тюльпан прав людини» за видатні досягнення у боротьбі за права людини Міністерства закордонних справ Нідерландів. Премію їм вручили 11 грудня в посольстві Нідерландів у Києві. Захід пройшов в онлайн-форматі на зв’язку з Києвом і Львовом.

Крім символічної відзнаки у вигляді статуетки тюльпана, переможці отримають фінансову підтримку своїх проєктів.

«Ми вручаємо «Тюльпан прав людини», щоб привернути більше уваги до роботи правозахисників і правозахисниць. В Україні, як і в багатьох інших країнах, вони часто опиняються в небезпеці через свою роботу і навіть ризикують життям. Для Нідерландів важливо підтримувати і публічно визнавати роботу тих, хто відстоює права людини і протидіє дискримінаціїі», – сказав Єннес де Мол, посол Нідерландів в Україні.

Тетяна Печончик є головою Центру прав людини «Зміна», що відстоює дотримання свободи слова, захищає громадських активістів, бореться проти тортур і дискримінації та документує порушення прав людини в окупованому Криму.

Марта Чумало – співзасновниця організації «Жіночі перспективи». З 1998 року працює у сфері протидії домашньому насильству, торгівлі людьми і просуває гендерну рівність в Україні.

Міністерство закордонних справ Нідерландів вручає «Тюльпан з прав людини» з 2008 року. Комісія з відбору щороку обирає переможців серед активістів або правозахисних організацій у всьому світі.

Серед одинадцяти міжнародних лауреатів попередніх років – правозахисники з Конго, Індії, Китаю, Ірану, Гондурасу, Пакистану, Мавританії, Мексики, Йорданії та Близького Сходу.

В Україні, у 2018 премію отримав Дмитро Щебетюк – співзасновник «Доступно.UA», за внесок у захист прав і протидію дискримінації людей з інвалідністю. У 2019 році – кримська адвокатка Лілія Гемеджі, яка захищає права українських політв’язнів, зокрема, кримських татар, і керівник одеського Автомайдану Віталій Устименко – за боротьбу з корупцією.