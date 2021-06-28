Прем’єр-міністр Люксембургу заразився COVID-19

Прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Бетель заразився коронавірусним захворюванням COVD-19, це підтвердив позитивний ПЛР-тест, повідомив його офіс.

За повідомленням, у Бетеля – помірні симптоми у вигляді підвищеної температури і головного болю. Протягом 10 днів він буде на самоізоляції і продовжить працювати дистанційно.

Минулого тижня Бетель брав участь в дводенному саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі. Там же були канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі та інші європейські лідери.