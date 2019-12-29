Прем’єр Польщі: брехня Путіна про Другу світову війну є спробою уникнути міжнародного тиску

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив президента Росії Володимира Путіна в «навмисній брехні» про початок Другої світової війни у намаганні протистояти міжнародному тиску з боку останніх дій Москви.

«Президент Путін не раз брехав про Польщу. Він завжди робив це навмисно. Зазвичай це трапляється в ситуації, коли влада Москви відчуває міжнародний тиск, викликаний її діями», – цитує Моравецького агентство AP.

27 грудня посла Росії у Варшаві викликали в Міністерство закордонних справ Польщі у зв’язку з останніми критичними заявами президента Росії Володимира Путіна на адресу Польщі в контексті обставин початку Другої світової війни.

МЗС Польщі раніше виступив із заявою, в якій наголосив, що останні твердження Путіна перекреслюють спільну роботу російських і польських істориків щодо встановлення історичних фактів, а також зусилля попередників Путіна – Михайла Горбачова і Бориса Єльцина, які визнали відповідальність СРСР за розв’язання Другої світової війни. У заяві підкреслюється, що СРСР в 1939 році був союзником гітлерівської Німеччини, а Польща – її жертвою.

Путін в останні дні кілька разів висловлювався на тему початку Другої світової війни, політики Польщі та СРСР в передвоєнні роки, пакту Молотова – Ріббентропа. Він підняв цю тему на пресконференції, потім на саміті СНД і на колегії Міноборони Росії. Путін, зокрема, звинуватив Польщу у співпраці з Німеччиною при поділі Чехословаччини і фактично виправдав радянське вторгнення в Польщу у вересні 1939 року, повторивши тези радянської пропаганди про те, що польський уряд тоді фактично не керував країною. Висловлювання Путіна викликали різку реакцію Польщі та суперечки в російському суспільстві.

Путін також розкритикував як «чисту нісенітницю» резолюцію Європарламенту, в якій вказано, що Радянський Союз несе часткову відповідальність за Другу світову війну, разом із Німеччиною.