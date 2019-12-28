Посла Росії викликали до МЗС Польщі через висловлювання Путіна

Посла Росії у Варшаві Сергія Андрєєва в п’ятницю викликали в Міністерство закордонних справ Польщі через останні заяви президента Росії Володимира Путіна на адресу Польщі в контексті обставин початку Другої світової війни.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пжідач зазначив, що влада країни передала російському послу рішучий протест проти «історичних інсинуацій» Путіна та інших російських високопосадовців. За словами заступника міністра, останні заяви з Москви засновані на «сталінському історичного наративі» і пропаганді тоталітаризму.

МЗС Польщі раніше виступив із заявою, в якій наголошував, що СРСР у 1939 році був союзником гітлерівської Німеччини, а Польща – її жертвою.

Російський посол за підсумками бесіди в МЗС Польщі сказав, що вона була «жорстка, але цілком коректна». Він визнав, що мова йшла про виступи Путіна, і при цьому сказав, що Росія «нікому не дозволить читати їй нотації».

Путін в останні дні кілька разів висловився на тему початку Другої світової війни, політики Польщі та СРСР у передвоєнні роки, та пакту Молотова-Ріббентропа. Зокрема він говорив про це на підсумковій пресконференції, потім на саміті СНД і на колегії Міноборони Росії. Путін, зокрема, звинуватив Польщу у співпраці з Німеччиною під час поділу Чехословаччини, назвав польського посла в Берліні «антисемітської свинею» і виправдовував радянське вторгнення в Польщу у вересні 1939 року, повторюючи тези радянської пропаганди про те, що польський уряд тоді фактично не керував країною. Висловлювання Путіна викликали різку реакцію Польщі.