У Європарламенті вручать премію Сахарова білоруській опозиції

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська та інші опозиціонери сьогодні мають отримати премію від Європейського парламенту імені Андрія Сахарова 2020 року за свободу думки.

Цього тижня Тихановська побувала в Брюсселі для переговорів з лідерами Європейського союзу перед церемонією вручення цієї престижної премії.

У жовтні президент Європарламенту Давід Сассолі оголосив, що цього року лауреатом премії є Координаційна рада, орган, створений опозицією в Білорусі для сприяння передачі влади в країні після президентських виборів в серпні, які, за словами опозиції, були сфальсифіковані.

Сассолі заявив, що представники білоруської опозиції отримали визнання за мужність, стійкість і рішучість, які вони проявили в захисті свободи думки і висловлювань.

Крім Світлани Тихановської, нагорода дістанеться члену Координаційної ради Світлані Алексієвич, письменниці і лауреатці Нобелівської премії, Марії Колесниковій, Ользі Ковальковій, Вероніці Цепкало і Сергію Дилевському, а також кільком іншим громадським і політичним діячам – опозиційному блогеру Сергієві Тихановському, чоловіку Світлани Тихановської, Олесю Беляцькому, представнику правозахисної організації «Весна», політв’язню Миколі Статкевичу і засновнику телеґрам-каналу «Nexta» Степану Путилі.

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Щорічна премія в галузі прав людини в розмірі 50 тисяч євро названа на честь радянського фізика і дисидента Андрія Сахарова і була заснована в 1988 році для нагородження окремих осіб і організацій, що захищають права людини та основні свободи.

Протести проти Олександра Лукашенка тривають після суперечливих президентських виборів в Білорусі 9 серпня. Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, був офіційно оголошений ЦВК країни переможцем на виборах, набравши понад 80 відсотків голосів. Цей результат опозиція і багато білорусів назвали сфальсифікованим.

За даними ООН, під час жорстких дій силовиків проти протестувальників було затримано понад 27 тисяч людей. Також надходилиповідомлення про катування та жорстоке поводження, кілька людей загинули.