Лауреатом премії «Світло справедливості» став дослідник і соціолог Леонід Фінберг

Лауреатом нагороди «Світло справедливості» у 2018 році став Леонід Фінберг – соціолог, дослідник культури, головний редактор видавництва «Дух і Літера», директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства. Церемонія вручення відбулася у Національному музеї Тараса Шевченка в Києві. Організатором заходу виступив Інститут лідерства та управління Українського католицького університету.

Нагорода заснована канадійкою українського походження Анастасією Шкільник і вручається «за моральне і духовне лідерство в Україні» в пам’ять про її батька Михайла Шкільника, громадського і політичного діяча часів Української Народної Республіки.

«Ця нагорода відзначає особливих людей за їхню здатність запалити світло справедливості у темних щілинах людської душі та вказати шлях до більш людяного суспільства», – сказала про премію Анастасія Шкільник.

У 2017 році лауреаткою премії стала Наталка Седлецька – авторка програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»). До цього премії отримували Надія Савченко, Євген Сверстюк, Мустафа Джемілєв та Лариса Заливна.

«Ми шукаємо людей, які у щоденному житті дають нам приклад жертовності заради розбудови демократичного суспільства. Очевидно одне: ці люди стають для нас ціннісними орієнтирами, вони творять острівки нової України», – розповіла одна із організаторок нагороди «Світло Справедливості», директорка Інституту лідерства та управління УКУ Наталія Бордун.

«В особливий спосіб капітула хоче відзначити Леоніда Фінберга і показати суспільству його поставу під час Майдану. Коли нова політична нація українців показала, що вона досягає нової зріслості, відбулась спроба придуши цей рух, кинувши на нього тінь антисемітизму. У той час Фінберг разом з іншими патріотами-євреями провадив систематичну акцію пояснюючи світу і розкаючи, що євреї також є на Майдані і теж вболівають за Україну», – наголосив єпископ Української греко-католицької церкви Владика Борис (Ґудзяк).

«Ми не помітили, як змінилися, бо порівнюємо своє життя із тим, що є у інших країнах, тоді як треба порівнювати нас теперішніх із нами вчорашніми. Відроджується український кінематограф, який стає відомим у світі, українські театри, відкриваються важливі культурні заклади. Відбувається чітке домінування української гуманітаристики та української літератури – і покупці дедалі частіше купують українські переклади. Окрема перемога – це українська дитяча література, де окремі твори друкують сотнями тисяч примірників», – зауважив лауреат премії Леонід Фінберг.

Для визначення переможця впродовж року збирається капітула нагороди «Світло справедливості», яка спочатку визначається зі сферою, з якої буде обрано лауреата, а потім визначає претендентів. До складу капітули входить Владика Борис (Ґудзяк), Мирослав Маринович, Данило Білак, Джим Кінгем, Василь Мірошниченко, Марта Коломиєць, представник Української Католицької фундації з Чикаго Олександр Кузьма.

Леонід Фінберг народився 30 липня 1948 року. У 1972 році закінчив Київський політехнічний інститут. З кінця 1980-х років – член редакційної ради журналу «Філософська та соціологічна думка», організатор низки експертних соціологічних досліджень. Читав курси лекцій у Женевському університеті про «Соціальні і економічні проблеми посткомуністичної України» і «Українську політичну історію 20-го століття».

З 1997 року Леонід Фінберг є головним редактором видавництва «Дух і літера», а з 2006 року директором Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства НаУКМА. Основні теми наукових досліджень: сучасне українське суспільство, історія та культура євреїв України. Має понад 80 власних публікацій.

Лауреат премій Фундації Омеляна та Тетяни Антоновичів, у 2014 році нагороджений Срібним Хрестом Заслуг Республіки Польща.