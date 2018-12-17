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17 Грудень 2018, Київ 23:32
Новини | Суспільство

Лауреатом премії «Світло справедливості» став дослідник і соціолог Леонід Фінберг

Лауреат премії «Світло справедливості» Леонід Фінберг

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Лауреатом нагороди «Світло справедливості» у 2018 році став Леонід Фінберг – соціолог, дослідник культури, головний редактор видавництва «Дух і Літера», директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства. Церемонія вручення відбулася у Національному музеї Тараса Шевченка в Києві. Організатором заходу виступив Інститут лідерства та управління Українського католицького університету.

Нагорода заснована канадійкою українського походження Анастасією Шкільник і вручається «за моральне і духовне лідерство в Україні» в пам’ять про її батька Михайла Шкільника, громадського і політичного діяча часів Української Народної Республіки.

«Ця нагорода відзначає особливих людей за їхню здатність запалити світло справедливості у темних щілинах людської душі та вказати шлях до більш людяного суспільства», – сказала про премію Анастасія Шкільник.

У 2017 році лауреаткою премії стала Наталка Седлецька – авторка програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»). До цього премії отримували Надія Савченко, Євген Сверстюк, Мустафа Джемілєв та Лариса Заливна.

Автор і ведуча програми «Схеми» Наталка Седлецька під час вручення премії «Світло Справедливості»
Автор і ведуча програми «Схеми» Наталка Седлецька під час вручення премії «Світло Справедливості»

«Ми шукаємо людей, які у щоденному житті дають нам приклад жертовності заради розбудови демократичного суспільства. Очевидно одне: ці люди стають для нас ціннісними орієнтирами, вони творять острівки нової України», – розповіла одна із організаторок нагороди «Світло Справедливості», директорка Інституту лідерства та управління УКУ Наталія Бордун.

Директорка Інституту лідерства та управління УКУ Наталія Бордун
Директорка Інституту лідерства та управління УКУ Наталія Бордун

«В особливий спосіб капітула хоче відзначити Леоніда Фінберга і показати суспільству його поставу під час Майдану. Коли нова політична нація українців показала, що вона досягає нової зріслості, відбулась спроба придуши цей рух, кинувши на нього тінь антисемітизму. У той час Фінберг разом з іншими патріотами-євреями провадив систематичну акцію пояснюючи світу і розкаючи, що євреї також є на Майдані і теж вболівають за Україну», – наголосив єпископ Української греко-католицької церкви Владика Борис (Ґудзяк).

Єпископ Української греко-католицької церкви Владика Борис (Ґудзяк)
Єпископ Української греко-католицької церкви Владика Борис (Ґудзяк)

«Ми не помітили, як змінилися, бо порівнюємо своє життя із тим, що є у інших країнах, тоді як треба порівнювати нас теперішніх із нами вчорашніми. Відроджується український кінематограф, який стає відомим у світі, українські театри, відкриваються важливі культурні заклади. Відбувається чітке домінування української гуманітаристики та української літератури – і покупці дедалі частіше купують українські переклади. Окрема перемога – це українська дитяча література, де окремі твори друкують сотнями тисяч примірників», – зауважив лауреат премії Леонід Фінберг.

Для визначення переможця впродовж року збирається капітула нагороди «Світло справедливості», яка спочатку визначається зі сферою, з якої буде обрано лауреата, а потім визначає претендентів. До складу капітули входить Владика Борис (Ґудзяк), Мирослав Маринович, Данило Білак, Джим Кінгем, Василь Мірошниченко, Марта Коломиєць, представник Української Католицької фундації з Чикаго Олександр Кузьма.

Леонід Фінберг народився 30 липня 1948 року. У 1972 році закінчив Київський політехнічний інститут. З кінця 1980-х років – член редакційної ради журналу «Філософська та соціологічна думка», організатор низки експертних соціологічних досліджень. Читав курси лекцій у Женевському університеті про «Соціальні і економічні проблеми посткомуністичної України» і «Українську політичну історію 20-го століття».

З 1997 року Леонід Фінберг є головним редактором видавництва «Дух і літера», а з 2006 року директором Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства НаУКМА. Основні теми наукових досліджень: сучасне українське суспільство, історія та культура євреїв України. Має понад 80 власних публікацій.

Лауреат премій Фундації Омеляна та Тетяни Антоновичів, у 2014 році нагороджений Срібним Хрестом Заслуг Республіки Польща.

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