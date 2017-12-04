Авторка програми розслідувань «Схеми» Наталка Седлецька отримала премію «Світло справедливості»

Лауреаткою нагороди «Світло справедливості» у 2017 році стала Наталія Седлецька – авторка програми журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»). Церемонія вручення відбулася у Києві під час X-го благодійного вечора на підтримку Українського католицького університету.

Нагорода заснована канадійкою українського походження Анастасією Шкільник і вручається «за моральне і духовне лідерство в Україні» в пам’ять про її батька Михайла Шкільника, громадського і політичного діяча часів Української Народної Республіки.

«Ця нагорода відзначає особливих людей за їхню здатність запалити світло справедливості у темних щілинах людської душі та вказати шлях до більш людяного суспільства», – сказала про премію Анастасія Шкільник.

Попередніми лауреатами премії були Євген Сверстюк, Мустафа Джемілєв, Лариса Заливна.

«У той час, коли журналісти піддаються нападам як тут в Україні, так і за кордоном, надзвичайно важливо віддати належне хоробрості та наполегливості таких медіа-професіоналів, як Наталія Седлецька. Знову і знову вона демонструє у своїх журналістських розслідуваннях, що навіть найвпливовіші діячі українського суспільства не мають імунітету від критичної перевірки. Корупція є ендемічною в Україні, і Наталія розкрила багато прихованих схем – часто ризикуючи собою. Я вірю, що вона є яскравим прикладом етичного та морального лідерства професіонала, чий внесок у суспільство часто недооцінюється або не оцінюється», – розповів представник Капітули Майкл Боцюрків.

«Ця висока нагорода для мене є важливим знаком підтримки, і джерелом подальшого натхнення в роботі. Корупційна система всіма силами витискає незгодних. Тому дозвольте присвятити цю нагороду всім колегам та однодумцям, які продовжують боротьбу і не опускають руки, попри величезний тиск», – зазначила Наталія Седлецька.

Для визначення лауреата впродовж року збирається Капітула нагороди «Світло справедливості», яка спочатку визначається зі сферою, з якої буде обрано лауреата, а потім визначає претендентів. До складу Капітули входить Владика Борис (Ґудзяк), Мирослав Маринович, Михайло Боцюрків, Василь Мирошниченко, Данило Білак, Марта Коломієць, представник Української Католицької фундації з Чикаго.

Наталка Седлецька – українська журналістка і ведуча, відома розслідуваннями корупційних схем українських політиків і чиновників. Влітку 2014 року заснувала резонансну телепрограму розслідувань «Схеми. Корупція в деталях» на Радіо Свобода, яка з того часу щотижня виходить в ефір на Першому суспільному телеканалі. Вісім професійних журналістів на чолі з Наталкою висвітлюють корупційні зловживання посадових осіб держави, через що зазнають переслідувань і тиску.

Наталка Седлецька – володар численних журналістських нагород, як українських, так і міжнародних. Стипендіат премії імені Вацлава Гавела на 2013-2014 академічний рік (спільна програма Радіо Свобода і МЗС Чехії). Переможець низки конкурсів журналістських розслідувань. Член міжнародної мережі журналістів-розслідувачів Orginized Crime and Corruption Reporting project (OCCRP). Лауреатка премії «За поступ у журналістиці» імені Олександра Кривенка.