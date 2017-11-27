Омелян: мінінфраструктури перевірить державні порти після розслідування «Схем»

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляє, що направить в державні морські порти перевірку після публікації розслідування програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»). Про це він заявив в коментарі журналістам програми

«За підсумками вашого розслідування і за тими матеріалами, які в нас будуть, ми зможемо просто направити перевірки і з’ясувати, чи був завданий збиток для державної компанії за рахунок таких речей. Якщо так – то тоді керівництво буде відповідно притягнуто або до дисциплінарної відповідальності, або до звільнення», – казав раніше Володимир Омелян.

Як з'ясували «Схеми», заступник голови Нацполіції Ігор Купранець та бізнесмен Леонід Крючков мають стосунок до бізнесу у державних морських портах. Зокрема, Крючков пов’язаний із фірмою «Портосервіс-Україна», яка впродовж останнього року розпочала свою діяльність щонайменше в чотирьох портах – у Бердянську, Миколаєві, Чорноморську та Херсоні.

Із власних джерел у податковій «Схеми» дізнались, що за вісім місяців цього року фірма «Портосервіс-Миколаїв», яка належить компанії «Портосервіс-Україна», заробила майже 10 мільйонів гривень.

«Схеми» також проаналізували, з ким «Портосервіс» підтримує ділові відносини. І виявили, що близько половини зароблених коштів «Портосервіс-Миколаїв» у цьому році переказував київській компанії «Елітбудгруп». Один із власників «Елітбудгруп» є житель села Добряни на Львівщині Володимир Голиш.

«Схеми» знайшли його можливий зв’язок з очільником департаменту захисту економіки та заступником голови Нацполіції Ігорем Купранцем.

Раніше Голиш був директором фірми «Берком Інвест Захід», якою володіла бізнес-партнерка вже колишньої дружини Ігоря Купранця Наталії. Окрім того, Голиш був прописаний в одному будинку з родичами цього посадовця з Нацполіції. Сам факт знайомства з Купранцем Голиш спочатку заперечив, але згодом все ж визнав, що знає батька Ігоря Купранця Михайла.

Начальник департаменту захисту економіки Нацполіції Ігор Купранець відмовився прокоментувати «Схемам» його можливий стосунок до бізнесу в державних морських портах.

Бізнесмен Леонід Крючков теж відмовився пояснити, що пов’язує його з Купранцем, зазначивши, що це особисте питання.