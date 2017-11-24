Майже 10 мільйонів гривень за вісім місяців 2017 року заробила пов’язана з бізнесменом Леонідом Крючковим приватна фірма «Портосервіс-Миколаїв», яка надає послуги зі швартування суден. Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

«Портосервіс-Миколаїв» належить компанії «Портосервіс-Україна», за якою стоїть офшорна фірма з Беліза «Фенелон Інвестментс». Згідно з реєстром, її бенефіціарним власником вказаний директор «Портосервіс-Україна», прописаний у Миколаєві Анатолій Онч. Він відмовився спілкуватись із журналістами програми.

Водночас у реєстрі юридичних осіб є ще одна фірма, 99 відсотками якої володіє ця ж «Фенелон Інвестментс», – «Транспортна компанія «Укрморсервіс». Її кінцевий власник – киянин Леонід Крючков, молодший брат Дмитра Крючкова, народного депутата 5-го скликання. НАБУ підозрювало Дмитра Крючкова в можливій причетності до розкрадання коштів «Запоріжжяобленерго», однак справа поки так і не дійшла до суду.

У письмовій відповіді «Схемам» Леонід Крючков визнав свою причетність до бізнесу у державних портах.

«Цей вид послуг є вільноринковим. Ми провели аналіз усіх портів і ринку швартових послуг, розроблена калькуляція можливих витрат. У результаті ми отримали вартість послуги, яка менше тарифу, запропонованого Адміністрацією морських портів України», – зазначив він у листі.

«Схеми» з’ясували, що близько половини зароблених коштів «Портосервіс-Миколаїв» у 2017 році переказувала київській компанії «Елітбудгруп», якою володіють дві людини. Перша – директор та співзасновник кількох компаній, що пов’язані з Леонідом Крючковим, Олександр Ємельянов. Він відмовився коментувати діяльність своєї компанії.

Другим власником «Елітбудгруп» є мешканець села Добряни на Львівщині Володимир Голиш. «Схеми» знайшли його можливий зв’язок з очільником Департаменту захисту економіки та заступником голови Нацполіції Ігорем Купранцем.

​Раніше Голиш був директором фірми «Берком Інвест Захід», якою володіла бізнес-партнерка вже колишньої дружини Ігоря Купранця Наталії. Окрім того, Голиш був прописаний в одному будинку з родичами цього посадовця з Нацполіції. Сам факт знайомства з Купранцем Голиш спочатку заперечив, але згодом все ж визнав, що знає батька Ігоря Купранця Михайла.

Начальник департаменту захисту економіки Нацполіції Ігор Купранець відмовився прокоментувати «Схемам» його можливий стосунок до бізнесу в державних морських портах.

Бізнесмен Леонід Крючков теж відмовився пояснити, що пов’язує його з Купранцем, зазначивши, що це особисте питання.

Також журналістам програми вдалося з’ясувати, що впливовий поліцейський має стосунок і до фірми «Альфа Безпека», яка охороняє пропускні пункти в морському торговельному порту Миколаєва.