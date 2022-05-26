Візит прем'єрки Фінляндії: зустрілася з Зеленським і Шмигалем, відвідала Бучу і пообіцяла санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністрові Фінляндії Санні Марін, яка перебуває з візитом в Україні, за п’ять пакетів оборонної допомоги, санкції проти Росії, а також за фінансову та гуманітарну допомогу.

«Для нас військова допомога Фінляндії є дуже цінною. Зброя, санкційна політика та єдність наших партнерів у питанні вступу України в ЄС – це те, що може забезпечити міцність в обороні нашої землі. Дякую прем'єр-міністру Фінляндії Санні Марін за візит і віддану підтримку», – написав Зеленський у фейсбуці.



Як повідомляється на сайті Офісу президента, Зеленський наголосив на важливості візитів іноземних високопосадовців до України.



За його словами, «це дуже важливі безпосередні сигнали підтримки, насамперед українського народу, українців, які бачать, що вони не наодинці зі складними викликами сьогодення».



Пресслужба уряду Фінляндії повідомляє, що Санні Марін також зустріла з своїм українським колегою Денисом Шмигалем, а також спікером українського парламенту Русланом Стефанчуком. Вона наголосила, що Фінляндія засуджує загарбницьку війну Росії, а підтримку України потрібно посилити, зокрема розширивши антиросійські санкції.



Крім того, в рамках візиту в Україну Марін відвідала Бучу та Ірпінь, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.