Премʼєр Норвегії: війна в Україні – це «справжня катастрофа», яка має наслідки «далеко за її межами»

Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що війна Росії проти України – це «справжня катастрофа», яка має наслідки «далеко за межами країни».

«Це питання протистояння силам, які використовують військову міць, щоб просувати власні інтереси, що важливо для безпеки всієї Європи та навіть далеко поза її межами. Ми будемо працювати з нашими українськими колегами, щоб підтвердити та оновити нашу підтримку українському народові« », – сказав він у коментарі Радіо Свобода.

Премʼєр-міністр Норвегії вважає, що слід чинити максимальний тиск на Москву, щоб вона припинила цю війну, і вона могла б її зупинити будь-якого дня, оскільки Росія є агресором.

«Ми робитимемо все можливе, щоб підтримати Україну у досягненні припинення вогню та справедливого миру», – додав він.

Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) цього року проходитиме 13-15 лютого. Як очікується, цього року президент України Володимир Зеленський візьме участь у конференції.

У щорічному Мюнхенському звіті з безпеки зазначається, що Україна, ймовірно, є першою жертвою нового світового порядку, де панує сила.

«Замість того, щоб розглядати війну переважно як питання суверенітету та міжнародного права, вона ризикує бути переосмисленою як суперечка, що підлягає переговорам між впливовими лідерами, в якій територія, гарантії безпеки та навіть природні ресурси стають розмінними козирами. Мир більше не сприймається переважно як врегулювання, засноване на правах, закріплене в законі та інституціях, а як примусове врегулювання конфлікту через «угоди зверху вниз» між впливовими суб'єктами», – йдеться у доповіді.

У ній також вказується на ризик того, що «результатом буде «мир переможця», досягнутий за допомогою «інструментів, відновлених зі смітника історії».