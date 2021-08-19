У МОЗ повідомили про закупівлю нової партії препарату для лікування COVID-19

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що на національний склад надійшло 2784 флакони препарату Тоцилізумаб, який буде розподілений до регіонів для допомоги тяжкохворим на COVID-19.

«Світова практика використання препарату та тогорічний досвід його участі в лікуванні українців дає підстави й надалі його застосовувати. Дослідження ще тривають, але зараз, якщо є можливість зберегти життя, ми маємо її використати», – заявив заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

За його словами, патентований оригінальний препарат придбали безпосередньо у виробника.

«Зараз також триває закупівля 14 346 упаковок Ремдесевіру. Також є домовленості про постачання інноваційного противірусного препарату прямої дії, про це буде повідомлено додатково. Цей препарат призначають пацієнтам, які знаходяться на амбулаторному лікуванні, з метою уникнення ускладнень та госпіталізацій. Зараз він знаходиться на третій (останній) стадії клінічних досліджень. МОЗ попередньо домовився про квоту на поставку препарату для лікування 300 тисяч пацієнтів», – повідомили у МОЗ.

За даними МОЗ, наразі визначено та законтрактовано 257 лікарень спеціалізованої допомоги пацієнтам із COVID-19.