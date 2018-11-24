Президент Латвії поїде на Донбас

Президент Латвії Раймондс Вейоніс у рамках візиту в Україну відвідає Донбас, повідомив президент України Петро Порошенко.

«Пан президент під час візиту відвідає не тільки Київ, а й матиме можливість – і дякую за це бажання – відвідати Донбас», – сказав Порошенко після зустрічі з Вейонісом 24 листопада у Києві. Він додав, що з міркувань безпеки не може повідомити, де саме перебуватиме латвійський колега, але уточнив, що це буде «прямо біля лінії зіткнення».

Вейоніс, зі свого боку, сказав, що на Донбас він поїде 25 листопада, щоб побачити, якою є ситуація на сході України.

«У мене буде нагода побачити на місці, як це виглядає. Для мене досить складно це усвідомити і уявити, що є в Європі території, які уражені цим конфліктом. Це дуже сумно», – сказав президент Латвії.

Як повідомляє прес-служба українського президента, під час переговорів, латвійський колега заявив «про підтримку суверенітету і територіальної цілісності, про невизнання незаконної анексії Криму, про рішуче засудження агресії проти України на сході та невизнання незаконних фейкових виборів в так званих «ЛНР» і «ДНР».

«Санкції, які були накладені на Росію, повинні продовжуватися до моменту, коли повністю будуть виконані Мінські домовленості», – цитує прес-служба Порошенка президента Латвії.

Влітку в зону конфлікту на Донбасі їздила президент іншої Балтійської країни, Естонії Керсті Кальюлайд. Після поїздки вона закликала називати конфлікт на сході України війною.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.