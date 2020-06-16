До шорт-листу номінантів на премію Presszvanie ввійшли троє журналістів Радіо Свобода

До шорт-листу номінантів на журналістську премію Presszvanie ввійшли троє журналістів Радіо Свобода, повідомили організатори.

Це Ігор Токар (номінація «Телекомунікації та IT»), Анастасія Магазова і Ольга Омельянчук (номінація «Якість життя: суспільство та соціальні ініціативи»).

Після оголошення переможців на церемонії нагородження всі оцінки журі будуть у відкритому доступі на сайті премії. Організатори повідомлять дату церемонії нагородження додатково, як тільки нормалізується ситуація з пандемією і будуть дозволені масові заходи, мовиться в повідомленні.

Presszvanie – це щорічна премія для журналістів і редакторів, яка вручається за лідерство і професіоналізм. Премія заснована у 2005 році і проходить під егідою громадської організації «Пресзваніє Україна», мета якої – сприяти професійному розвитку журналістів в Україні, навчаючи і відзначаючи заслуги найвидатніших. Проєкт має два основні напрямки діяльності: нагорода і освітня платформа для журналістів.

2018 року журналісти Радіо Свобода отримали шість нагород цього конкурсу.