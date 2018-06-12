Радіо Свобода здобуло 6 нагород конкурсу Presszvanie

Радіо Свобода здобуло шість нагород журналістського конкурсу Presszvanie, переможці якого стали відомі 12 червня.

Перше місце в номінації «Охорона здоров’я» здобула Ольга Стрижова зі статтею «Людей нужно заставлять ходить на обследование, раковые болезни, как правило, не болят» – хирург-онкоуролог».

У номінації «Спорт» перше місце зайняли Тетяна Якубович і Сергій Коровайний із матеріалом «Підводна армія».

У номінації «Lifestyle: харчування, туризм, мода» – друге місце в Дарії Куренної за статтю «Шашлык на краю Счастья».

Третє місце в цій номінації посіла Ольга Стрижова за матеріал «Мне пришлось притворяться немым, чтобы талибы не отрезали мне голову-луганчанин путешественник».

У номінації «Якість життя: суспільство, соціальні ініціативи, навколишнє середовище» Михайло Штекель отримав третє місце з матеріалом «Собаки и кошки АТО: брошенные, привязанные, запертые».

У номінації промислове підприємство третє місце здобула Ольга Комарова з матеріалом «Хіміки на експорт».

У фінал вийшов Денис Тимошенко в номінації «Промислове виробництво» з матеріалом «Каждая остановленная домна на Донбассе – радость российских металлургов», а також Катерина Каплюк із розслідуванням «Метод Фукса: як викачати мільярд із київського метро» – у номінації «Транспорт».

Presszvanie – щорічна премія для журналістів і редакторів, яка вручається з 2005 року «за лідерство і професіоналізм».