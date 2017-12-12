(Друкуємо мовою оригіналу)

Окраина Счастья, блокпост, за которым – лишь заминированный мост. Дальше уже позиции группировки «ЛНР». Метров за сто до блокпоста стоят несколько магазинчиков, шашлычная и будочка старенького пса Сэма, охраняющего всё это. В таком окружении здесь каждый день работает женщина – продавец в маленьком кафе. Выглядит все, как на краю света, хотя раньше, до войны, человек поехал бы прямо, на мост, и уже через 20 минут был бы в Луганске. Счастье было оживленным городом-спутником, с дачами и пляжами на Северском Донце, подойти к которым сейчас нельзя – позиции.

В маленьком ларьке с несколькими столиками за прилавком работает Валентина. Продаёт шашлык, картошку фри, салаты и чай с кофе. По самому Счастью уже давно не стреляли, но разрывы и стрелковое регулярно слышны с позиций. О войне здесь напоминают солдаты, постоянно проезжающие мимо БТРы и огромные «Уралы».

Возле кафе – будка: из нее выглядывает мохнатая морда. Это – пес Сэм, он здесь теперь за охранника. На той стороне реки, где неподконтрольная территория, у пса умерла хозяйка, и Сэм начал приплывать в Счастье. Сначала пытался прибиться на блокпост, но там его обижали местные собаки. Прошлой зимой Сэм в очередной раз переплыл Северский Донец, но сил вернуться обратно у него уже не было. Местные продавцы соорудили ему будку, и теперь здесь, на краю Счастья, Сэм охраняет бистро Валентины.

На вопрос, сколько за день шашлыков делают, Валентина отвечает: «Да как спрос, иногда бывает нажарим, но не продам. А бывает подъедут люди, много берут. В основном приезжие. Летом лучше, потому что напитки и пиво пьют, а потом и покушать хотят. Таксисты в основном подъезжают, кушают».

А вот военные сюда заходят нечасто, рассказывает Валентина: «Идут ребята, хотят вроде мяса, ну кусочек возьмут».

Начинает она рабочий день в восемь утра, уже к половине седьмого вечера уходит. Люди в это время не ходят. Тем более позиции совсем рядом, вечером опасно.

Когда стреляли, страшно было. Сейчас тихо здесь. Летом бывало, что здесь стреляли.

«Когда стреляли, страшно было. Сейчас тихо здесь. Летом бывало, что здесь стреляли. Как начинают стрелять, то мы быстро убегаем домой. Хотя оно со всех сторон начинает гудеть. Мы за всё время только один раз в подвал спускались, когда внук маленький был. А потом решили, что лучше мы будем дома, чем в подвале сидеть», – говорит женщина.

Работать в бистро Валентина пришла в 2016 году. После начала военных действий много счастьинцев уехало, в городе остались в основном пенсионеры и работники Луганской ТЭС.

«Да как живём? Работы нет. Я сама – бухгалтер, а видите, чем занимаюсь? Тут везде так. Жить-то как-то надо», – делится Валентина.

Но, по сравнению с прошлыми годами, город начал оживать, рассказывает Валентина: «Сейчас выделяют средства на восстановление. Много делают для детей, площадки вот спортивные».

Хотя раньше, вспоминает женщина, жизнь в Счастье кипела, особенно летом.

Там очень красиво, дубы, вода родниковая. Отдых был летом замечательный

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«У нас здесь очень много водоёмов – реки, озёра. До войны это прекрасный городок был. Весь Луганск и окружающие сёла тут были. У нас водохранилище, которое омывает ГРЭС, там тёплые воды. Здесь эта точка, она очень оживлённая была. Тут автостанция рядом была, СТО. Тут – река Северский Донец, рядом Айдар, чистое озеро. Там очень красиво, дубы, вода родниковая. Отдых был летом замечательный», – вспоминает женщина.

Мечтает Валентина о том же, о чём и многие жители прифронтовых городов – об окончании войны.

Я мечтаю, чтобы мир был, чтобы детям было где жить и работат

«Я мечтаю, чтобы мир был, чтобы детям было где жить и работать, чтобы всем было хорошо», – рассказывает Валентина, готовя нам в крохотной комнатушке кафе, шашлык и чай. За окном сереет: это – восток, и в декабре тут темнеет намного раньше.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)