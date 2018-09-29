Президент підписав закон про «єдине вікно» на митниці

Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо запровадження механізму «єдиного вікна» й оптимізації контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України, повідомляє прес-служба голови держави.

«Це прозоре і відкрите вікно для суб’єктів господарювання, відкрите для бізнесу, відкрите для інвестицій і точно покращить інвестиційний клімат у державі», – сказав президент.

«Єдине вікно», яке має запровадити закон – це система, яка дозволяє особам, що перевозять через кордон товари або транспортні засоби, подавати увесь пакет документів в електронному вигляді через єдиний онлайн-сервіс для проходження всіх видів митного контролю.

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Автори документа сподіваються, що його виконання спростить зовнішньоекономічну діяльність в Україні й оптимізує процес митного контролю.

Про запровадження системи «єдиного вікна» уряд оголосив ще в 2016 році. У липні 2018 року Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект, проте президент Петро Порошенко повернув його до парламенту на доопрацювання.

На початку вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про «єдине вікно» на митниці з поправками президента.